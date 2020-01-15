Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar da yediemin otoparkında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar da yediemin otoparkında

DHA

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkında tutulan araçlara göçmen kaçakçılığından bağlanan araçlar da eklendi. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, 2019 yılında 183 aracın göçmen kaçakçılığı nedeniyle kolluk kuvvetlerince trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildiğini söyledi.
Keşan'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik ve kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor. Araçların alınmaması nedeniyle yediemin otoparkı sahipleri de mağdur oluyor.
'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN 183 ARAÇ GELDİ'
Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Yunanistan'a yakınlığı nedeniyle şehir güzergahının özellikle göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığını belirterek, "2019 yılında göçmen kaçakçılığından elimize 183 araç geldi. Bunların bazıları kazalı. Bunlardan 159'u alındı. Elimizde halen 25'i duruyor. Önceki yıllara göre bu rakamda artış görüyoruz. Şehir olarak geniş bir yol cephemiz var. Yunanistan, Bulgaristan sınırları yakın. Göçmen kaçakçılığında yolumuz çok kullanılıyor. Diğer ilçelerde de göçmen kaçakçılığı yapılırken yakalanan araç sayısı artmış. Ekonomik sıkıntılar insanları bu işe mi itiyor, bilmiyoruz. Gelen araçların içerisinde lüks olanları da var. Şaşırtıcı bir konu bu. 2019 yılı için rakamlar yüksek" dedi.
'MOTOSİKLET SAYISI DÜŞTÜ'
Özellikle bağlanan motosiklet sayısında azalma olduğunu ifade eden Demirkan, "Önceden binlerce motosiklet oluyordu otoparkımızda. Bunların çoğu da tescil ya da çalıntı olduğu için bağlanıyordu. 2019 yılına bakıldığında gerek jandarma gerekse emniyetin çalışmalarıyla artık tescilsiz motosiklet az bulunuyor. Özellikle motosiklet hırsızlığında önemli düşüş oldu. Şu an elimizde eskilerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 motosiklet var. 2019'da hırsızlıktan yaklaşık 50 tane motosiklet elimize geldi. Bunlardan yaklaşık 30'unun tespiti yapılarak, sahiplerine teslim edildi. 6 ay içerisinde gelip alan olmazsa yer sorunu nedeniyle bunları üst üste koymak zorundayız. İşletmenin kurulduğu 2005 yılından beri otoparkta bekleyenlerde dahil 450 aracımız var. Son dönemde özellikle borçtan dolayı elimize çok fazla araç geliyor. Tabi borcunu ödeyerek, aracını geri alanlar da oldu" diye konuştu.
'HURDAYA AYRILMASINA RAĞMEN TRAFİKTE YAKALANAN ARAÇLAR VAR'
Mahmut Demirkan, hurda teşviki kapsamında trafikten çekilen araçların sahte plaka takılarak, kullanıldığını kaydederek, "Burada dikkatimizi çeken son 15 gün içerisinde hurdaya ayrılmasına rağmen trafikte gezen ve kolluk kuvvetlerinin yakalayarak, bize getirdiği araçlar var. Normalde bu araçlar tescilden düştüğünde devlete geçmesi lazım. Hala nasıl kullanılıyor, bizde hayret ettik. Bu konuda dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

EDİRNE

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 07:00
  • GÜNEŞ 08:32
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'li şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehidin annesi Zumriye Günay “Açın tabutu göreyim oğlumu”
YEREL HABERLER Edirne'li şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehidin ...
Edirne´de 5 liralık hamsiye ilgi büyük
YEREL HABERLER Edirne´de 5 liralık hamsiye ilgi büyük
Şehit Uzman Çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş, Edirne'de gözyaşlarıyla uğurlandı
5 liralık hamsi izdihamı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER 5 liralık hamsi izdihamı, vatandaşlar birbirleriyle ...
Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu
Edirne'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Edirne'ye şehit ateşi düştü
Edirne'ye şehit acısı düştü
YEREL HABERLER Edirne'ye şehit acısı düştü
Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı
Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör ...
Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldüren muhtarın kardeşi serbest
YEREL HABERLER Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldüren muhtarın kardeşi ...
Edirne çocuk evlerinden büyük başarı
YEREL HABERLER Edirne çocuk evlerinden büyük başarı
Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi
YEREL HABERLER Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi
Bir anda bastırdı, görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü Edirne’de sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bir anda bastırdı, görüş mesafesi 25 metreye kadar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X