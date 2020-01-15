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Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 gözaltı

DHA

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı.

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'fuhuş' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Keşan ve İpsala'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.B., L.G., M.O., M.Ç., S.K., Ş.Ç. ve M.G. gözaltına alındı. Polis, 9 adreste yaptığı aramada da zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 12 kadını kurtardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

EDİRNE

15 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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