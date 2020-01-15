Dr. Öğr. Üyesi Haldan lise öğrencilerine yabancı dilin önemini anlattı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Trakya Bölgesi'nde üç lisede yabacı dil konulu söyleşi gerçekleştirdi.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edirne Lisesinde söyleşiye katılan Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan, üçüncü söyleşisini Hayrabolu’da gerçekleştirdi. Hayrabolu İmam Hatip Lisesinin girişimiyle ilçedeki tüm okulların katıldığı “Yabancı Dilin İnsan Hayatındaki Önemi ve Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi" konulu söyleşide Haldan, “Bir dil bir insan, iki dil iki insan" sözü ile yabancı dil bilmenin insan hayatındaki önemine vurgu yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan, Türkiye'de yabancı dil eğitimi ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşarak, “Dil bilmenin kariyer yaşamındaki öneminin her geçen gün daha da artacağını göreceğiz. Nasıl ki sadece İngilizce bilmek ekstra bir önem taşımıyorsa, önümüzdeki yıllarda en az üç dil bilmek değerli hale gelecek. Daha iyi bir geleceğin kapılarını açacak başarılı kariyer hayatınız için dil gelişiminize önem vermelisiniz” dedi.

Kişinin kendine en büyük yatırımı dil öğrenerek yapabileceğine dikkat çeken Haldan, öğrencilere dil öğrenme konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

EDİRNE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:32

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.