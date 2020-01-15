Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

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Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırıldığı belirlenen faklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2’si kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kişi de işlemleri için emniyete götürüldü. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemleri halen devam ediyor.

EDİRNE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:00

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