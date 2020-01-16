Trakya Üniversitesi Yelken ve Kürek Topluluğu’ndan Meriç ve Tunca'da kano etkinliği

Trakya Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Yelken ve Kürek Topluluğu ilk etkinliğini Meriç ve Tunca nehirlerinde kano yaparak gerçekleştirdi.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Derneği işbirliğinde yapılan etkinlikte topluluk üyesi öğrenci ve akademisyenler, toplamda 6 kilometre kürek çekti. Akademik danışmanlığını, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen’in yaptığı Yelken ve Kürek Topluluğu, Kano Federasyonu’na akredite olup Trakya’da resmi kano faaliyetleri gerçekleştiren tek kulüp olma özelliğini elinde bulunduran EDOSK ile ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte faaliyetlerine hızlı bir giriş yaptı. Etkinliğin başlangıç noktası olan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü’nde EDOSK Başkan Yardımcısı ve Kano Antrenörü Mustafa Çelik tarafından kısa bir eğitime tabii tutulan topluluk üyeleri, Meriç Nehri’nde başlayıp Tunca Nehri’nde sona eren etkinlik süresince Edirne’nin tarihi Meriç ve Tunca köprülerinin yanı sıra Kasımpaşa Camii’ni de suyun üstünden görme imkânı buldu. İki saat boyunca toplam 6 kilometre kürek çeken katılımcılar, tarihi eser ve doğal güzelliklerle çevrili rotada ilk etkinliklerini gerçekleştirmenin sevincini yaşadı.

Yelken ve Kürek Topluluğu Akademik Danışmanı olan Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, topluluk olarak ilk etkinliklerine, Edirne’nin ve Trakya’nın en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan EDOSK’la ortaklaşa imza attıklarını belirtti. Topluluk olarak Edirne’nin yanı sıra Trakya’nın genelinde nehirlerde ve denizlerde birçok etkinliğe imza atacaklarını ve bu kapsamda yurt dışına da açılmayı hedeflediklerini kaydeden Burak İşçimen, amaçlarının öğrencileri su sporları ile tanıştırıp onları sportif faaliyetlerle buluşturarak çeşitli yarışmalar, organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve konferanslar düzenlemek olduğunu belirtti.

Öğr. Gör. Burak İşçimen ayrıca, ilk etkinliklerinde yanlarında olan EDOSK Başkanı Orkun Akman ve EDOSK Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik ile etkinlik süresince kendilerinin güvenliğini sağlayan AFAD İl Müdürü Ali Altındal’a teşekkürlerini sunduğunu belirterek, hava şartları müsait olduğu sürece etkinliklerine hız kesemeden devam edeceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Yelken ve Kürek Topluluğu Başkanı Gamze Büyük de Trakya Üniversitesi’nin en genç topluluklarından biri olduklarını ifade ederek, “Su sporları alanında tecrübeli sporcu ve dalışçıların yanı sıra cankurtaran belgeli üyelerimizin de yer aldığı topluluğumuz, akademik danışmanımız Burak İşçimen nezaretinde birçok etkinliğe imza atmak için kolları sıvadı. Bugün de ilk etkinliğimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu kapsamda ilk etkinliğimizi, EDOSK ve AFAD ekiplerinin desteğiyle Meriç ve Tunca nehirlerinde gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Su sporlarına meraklı tüm öğrenci dostlarımızı topluluğumuza bekliyoruz” dedi.

EDİRNE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 07:00

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