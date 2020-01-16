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Trakya Üniversitesi 400 merkez arasında en çok klinik araştırma yapılan 4. merkez oldu

İHA

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, "The Impact and Value of Clinical Research in Turkey" raporuna göre Türkiye genelinde klinik araştırması yapan 400 merkez arasında en çok araştırmanın yapıldığı dördüncü merkez olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Trakya Üniversitesi 400 merkez arasında en çok klinik araştırma yapılan 4. merkez oldu

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, “The Impact and Value of Clinical Research in Turkey” raporuna göre Türkiye genelinde klinik araştırması yapan 400 merkez arasında en çok araştırmanın yapıldığı dördüncü merkez olarak önemli bir başarıya daha imza attı.
2012 yılından itibaren klinik araştırmalarına hız katan ve çalışmalarını yoğunlaştıran Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’deki pek çok üniversite hastanesini geride bırakmayı başardı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve IQVIA işbirliği ile hazırlanan araştırma kapsamında, üç yıl önce kendine onuncu sırada yer bulan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl dördüncü sıraya yükselerek Türkiye ortalamasının üzerinde bir performansa imza attı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin’in danışman olarak yer aldığı raporda ilk üç sırada; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yer aldı.
Trakya Üniversitesi’ni ve Edirne’yi gururlandıran başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Çiçin, klinik araştırma merkezlerinden elde edilen veriler doğrultusunda 100 sayfayı aşan bir rapor hazırlandığını ve devamında bir çalıştay düzenlendiğini belirtti. Türkiye genelinde klinik araştırma yapan 400 merkez arasında dördüncülüğün oldukça önemli bir başarı olduğunun altını çizen Çiçin, başarıya giden yolu şu sözlerle ifade etti: “Türkiye’de klinik araştırma yapan araştırıcı firmalar kendi datalarını topladı ve araştırıcı firmanın elde ettiği sonuç doğrultusunda üniversitemiz tıp fakültesinin, en çok araştırma yapan dördüncü üniversite olduğu tespit edildi. Türkiye’de klinik araştırmanın yapıldığı yaklaşık 400 merkez var. Birçok köklü üniversiteyi geride bırakmamız başarıyı daha da özel kılıyor. Tıbbi Onkoloji Kliniği’ndeki yoğunluk, bu başarının önemli bir parçası” dedi.
Söz konusu raporun Araştırıcı İlaç Firmaları Derneği tarafından ilgili kamu literatürlerine de sunulacağını ifade eden Prof. Dr. İrfan Çiçin, asıl amacın Türkiye’de klinik araştırmaların durum tespitinin yapılarak Sağlık Bakanlığı, YÖK gibi kurumlara bildirilmek suretiyle klinik çalışmaların artırılmasına yönelik aksiyonların sağlanması olduğunu belirti. Klinik araştırmalarına yönelik stratejik planların Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı’nda yer aldığı bilgisini kaydeden Çiçin, “Çalışmanın ana amaçlarından biri de Türkiye’de klinik araştırmaların hızlandırılması, çoğaltılması yönündeki aksiyonlara bir katkıda bulunmak. Klinik araştırmalar konusunda fikir liderliği yapan karakterler var. Bizi de o grupta gördükleri için bu raporu hazırlama sürecinde fikirlerimizi aldılar” dedi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin klinik araştırmalara 2012 yılından itibaren ağırlık verdiğini ve 2015 yılıyla birlikte çalışmaların hızlandığını kaydeden Çiçin, bu yıl kazanılan başarıdaki en önemli etkeni, üniversite yönetiminin, hiçbir şekilde engel olucu yaklaşımlarda bulunmaması, aksine her konuda destek olması olarak açıkladı. Özellikle Dekanlık, Başhekimlik ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün bu konudaki katkılarının önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Çiçin, “Burada hızlı davranmak çok önemli bir konu. Sözleşmenin onaylanma süreci ne kadar uzarsa sizi de o kadar öteliyorlar. Sözleşme bize geldiği andan itibaren 23 hafta içerisinde onaylanıyor. Bu inanılmaz bir performans. Çok güzel bir sözleşme değerlendirme komisyonumuz var. Üniversitemizin uygulamalarının hiçbiri bizim klinik araştırmalarda bulunmamıza engel olmuyor. Bunun dışında Patoloji, Radyoloji ve diğer klinikler ile entegre olarak bu işi yapıyoruz. İşin yöneticisi, idarecisi biziz ama onların desteği çok önemli. Ayrıca Dekanlığımızın, Başhekimliğimizin bizlere verdiği desteğin yanı sıra bizlerin sorunlarına çözüm odaklı geliştirdiği yaklaşımları çok önemli buluyorum” diye konuştu.
Edirne’ye uzak mesafesi olan hastaların dahi Van’dan, Antep’ten, Artvin’den, Kütahya’dan, Ankara’dan, İzmir’den, İstanbul’dan kalkarak klinik araştırmalara geldiğinin altını çizen Çiçin, “Hastalarımızın yüzde 25’i bize yakınlığı olmayan gruptan. Ciddi bir cazibe ve referans merkeziyiz. En çok merkez İstanbul’da var ama hastaya daha iyi bakılıp bu işlerin daha iyi organize edilmesi noktasında hastalar bize yönlendiriliyor. Belki İstanbul’da çok daha yakın merkeze gidebilecek hastalar da bizi tercih ediyor” dedi.
Prof. Dr. İrfan Çiçin, son olarak klinik araştırmaların hastaya ve araştırmayı yapan doktorlara katkı sağladığını belirterek, Trakya Üniversitesi tarihinde, ilk kez tıp dünyasının en prestijli dergisinde on yedinci sırada yer aldıklarını sözlerine ekledi.

EDİRNE

16 Ocak 2020 Perşembe

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