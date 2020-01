Bocuk’u hazırlayanlar uyardı: Korkacaksınız

Her yıl Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yapılan “Bocuk Gecesi” için hazırlıklar tamamlandı. 18 Ocak’ta düzenlenecek olan korku festivalini düzenleyenler, misafirlerini “Korkacaksınız” diyerek uyardı.

Yılın en soğuk gecesi olarak bilinen gece düzenlenecek olan Bocuk Gecesi hazırlıkları hakkında konuşan Çamlıca Muhtarlığı Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Tahir Demirel, köyde uzun yıllar dolaşan efsaneleri derleyerek geceye hazırlandıklarını söyledi. “Büyüklerimiz tarafından yıllardır Çamlıca mitolojisi anlatılır, bunda da en önemli yeri Bocuk tutardı, kışın en soğuk gecesinde beyazlara bürünmüş bir yaratığın köyde dolaştığı söylenirdi. Biz de onların hayal ettikleri Bocuk’u canlandırdık” diyen Demirel, bu sene yapılacak festivalle ilgili bilgiler de verdi. Köye gelenleri karşılayacaklar hakkında konuşan proje sorumlusu Demirel, “Bu sene korku rotası oluşturduk. Rehberler tarafından köyün sokakları tanıtılacak, korku rotalarından geçenler gerçekten de çok korkacaklar. Sonrasında korku müzemiz var. Burayı köydeki gençler ile yeniden düzenledik. Büyüklerimizden dinlediğimiz hikayeleri köyün gençleriyle birlikte yorumlayarak figürler ve heykeller olarak vücuda getirdik ve bunları da misafirlerimize sunacağız. Köyün her yerinde onları korkutucu bir çok şey olacak” dedi.



Oğuz Berkay Fidan sahnede olacak

Her sene olduğu gibi bu sene de bir çok oyun sahnelenecek. Meydanda kurulacak sahnede bu sene Çamlıca köyünden çıkmış ünlüleri ise damgasını vuracağını belirten Demirel, “Araştırmalarımıza göre çok öncelerde de köyün sakinleri kendi aralarında piyesler yapıyor ve bunları oynuyormuş bu geleneği devam ettirerek yerel hikayelerden geçen sene Kara Nine’yi işlemiştik. Bu sene de Ölü Bebek’i sahneleyeceğiz. Bir de çok beğeni toplayan ölü gelinler var. Bu sene her şey bizden olsun istedik. Bunun için geçen sene sürpriz olarak olarak sahneye çıkan Oğuz Berkay Fidan sahnede olacak, şarkılarını söyleyecek ve aynı zamanda köyümüzde de korku filmi çekmiş oyuncumuz Ergin Kılıkçıer de sahnede sunuculuğu üstlenecek” dedi ve bu isimle ilgili sürprizler de olacağını söyledi.

18 Ocak gecesi için meteoroloji verilerini de yakından takip ettiklerini belirten Demirel havanın açık olacağını söylerken, konukların trafik sorunu yaşamamaları için erkenden gelmelerini tavsiye ederek, “Misafirlerimizi uyarıyoruz. Çok iyi hazırlandık. Korkutacağız” ifadelerini kullandı.

Projede görev alan Ahmet Ufuk Çakır da bu senenin geçen zamanlara göre daha çok dekor barındıracağını söyledi. Çakır, “Hikayeleri köyün yerlilerinden dinledik, geceye daha farklı hava katması için düzenlemelerimiz halen devam ediyor. Gelenler gelmesin bence, çünkü çok fazla korkacaklar” diye uyarıda bulundu.

