Edirne’de yarıyıl tatili başladı

Edirne’de 55 bin 272 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kurumlarında 20192020 eğitimöğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Edirne'de okul öncesinde 6 bin 669, ilkokulda 16 bin 396, ortaokul 16 bin 920, orta öğretimde 14 bin 780 ve özel eğitimde 507 olmak üzere toplam 55 bin 272 öğrenci karne aldı. 20192020 eğitim öğretim birinci döneminde 13 bin 662 öğrenci takdir belgesi, 6 bin 938 öğrenci teşekkür belgesi, 2 bin 39 öğrenci onur belgesi, 76 öğrenci ise üstün başarı belgesi almaya hak kazandı. Edirne İstiklal Ortaokulunda da öğrenciler karnelerini alarak, sevinçle yarıyıl tatiline girdi.

EDİRNE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 07:00

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