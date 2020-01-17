Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden “Temel sanat işleri” sergisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ayhan Çetin'in, Temel Sanat Eğitimi Dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Temel Sanat İşleri” sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu’nda açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinde resim, grafik ve heykel bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kağıt üzerine yaptığı 175 çalışma ve 100’e yakın strüktürle elde edilen enstalasyonun sergilendiği “Temel Sanat İşleri” sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün’ün de katıldığı programla açıldı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Dekan Tüzün, Temel Sanat Eğitimi dersinin öneminden ve öğrencilere sağladığı katkılardan bahsederek sergiye destek veren öğrencilere teşekkür etti. Doç. Ayhan Çetin de sergide yer alan çalışmaların, son dört yılda Temel Sanat Eğitimi Dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluştuğunu belirtti. Konuşmaların ardından açılışa katılan öğrenci, akademisyen ve sanatseverler sergiyi gezdi.

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