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Edirne'de otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

DHA

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında KeşanGelibolu karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mert Gümüş yönetimindeki 22 FU 11 plakalı otomobil, Erden Tezcan'ın kullandığı 17 ET 783 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya döndü. Kazada, sürücü Tezcan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ile 22 FU 111 plakalı aracın sürücüsü Mert Gümüş ve yanında bulunan Güven Balcı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mert Gümüş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mert Gümüş ve Güven Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri bulunan Hüma Acar Tezcan ve Buray Tezcan ise ilk müdahalelerinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna konuldu. Olayı haber alan kazazedelerin yakınları ise hastaneye akın etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE

18 Ocak 2020 Cumartesi

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