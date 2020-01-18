Keşan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

KeşanGelibolu karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını tirdi iki kişi ise yaralandı.

Kaza dün akşam 22:30 sıralarında Keşan Orman Fidanlığı önünde meydana geldi. Keşan Gelibolu Karayolu’nda Dörtyol Kavşağı istikametinde iki araç çarpıştı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olar yerine gelen sağlık ve ambulans ekiplerinin çalışması sonrası araç içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada araçtan çıkarılan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken 2 kişinin daha ağır yaralı olarak tedavisine devam edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisine ulaşıldı.

Kazada hastaneye götürülen 2 yaralının daha tedavileri sürüyor.

Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan iki araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

EDİRNE 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 07:00

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