Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet

İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nisan ayında gerçekleşeceği "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinliği öncesinde, Türkiye'nin önde gelen 28 üniversitesinin rektörü, rektör yardımcıları ve üniversiteler bünyesinde yer alan teknopark genel müdürleri ile bir araya geldi.

Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nisan ayında gerçekleşeceği “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği öncesinde, Türkiye’nin önde gelen 28 üniversitesinin rektörü, rektör yardımcıları ve üniversiteler bünyesinde yer alan teknopark genel müdürleri ile bir araya geldi.
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Türkiye İnovasyon haftası öncesi, Four Seasons Hotel’de bir araya gelen rektörler, teknopark ve teknoloji transfer ofisi müdürleri, etkinliğin stratejik partnerleri, TİM Danışmanları ile İnovasyon Komitesinin temsilcileri, ülkemizde inovasyon ve geleceğini konuştu.
Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması öncesinde düzenlenen toplantıya; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi üniversitelerin temsilcileri ile birlikte Trakya Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir de katıldı.
Yüksek katma değerli ihracat artışı ile küresel ticaret payımızı büyütmek adına alanında uzman kişilerin katkıları eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, tüm katılımcılar ve paydaşlarla birlikte Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Türkiye İnovasyon Haftası’nı geliştirmeye ve zenginleştirmeye yönelik düşünce ve projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin inovasyon envanterini geliştirmeye ve geleceğe dönük katkılarda bulunmaya yönelik adımların da masaya yatırıldığı görüşmelerde, üniversite rektörleri ve teknopark genel müdürlerinin görüşleri alındı. Toplantıda ayrıca, 2020 Türkiye İnovasyon Haftası'na yön verecek fikirlerle yol haritası da konuşulan konular arasında yer aldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İnovasyon Haftası'nı planlarken akademik camianın da fikirlerine başvurmak istediklerini söyleyerek, “İnovasyon Haftası'nı oluştururken akademisyenlerimizin fikirlerini almaya, işin mutfağında olan teknoparklarımızın ve teknokentlerimizin tecrübelerinden yararlanmaya özellikle önem veriyoruz ve doğal paydaşlarımız olarak görüyoruz. Üniversitelerimiz bünyesinde bulunan teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, inovasyon ve girişimcilik merkezleri ve bünyelerindeki firma temsilcilerinin aktif katılımları bizler için kıymetli. Etkinliğimizin başarıya ulaşması için sunacakları katkılar bizim için büyük önem taşıyor. Tüm paydaşlarımızdan, kendilerine ayrılacak alanlarda başarılı, yenilikçi, iddialı projelerin sergilenmesi için özel bir çaba bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin ihracat hacmini katma değer ve teknolojik yoğunluk bakımından artırarak daha nitelikli hale getirmek olduğunu belirten Gülle, “İhracatımızın hacim artışı kadar, katma değer ve kalite olarak da artması, kilogram değerini yükseltirken, fiyat rekabetinin de ötesine geçmemize olanak sunuyor. Artık geleneksel hale getirdiğimiz ve ülkemizin en kapsamlı uluslararası etkinliği haline gelen İnovasyon Haftamız bu yüzden önemli” dedi.

EDİRNE

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 07:00
  • GÜNEŞ 08:30
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gala Gölü'ne binlerce flamingo geldi
YEREL HABERLER Gala Gölü'ne binlerce flamingo geldi
Botları batma tehlikesi geçiren 22 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Botları batma tehlikesi geçiren 22 kaçak göçmen ...
Keşan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Keşan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
Edirne'de otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İş yeri ve apartmanın girişine çarpan aday sürücü, alkollü çıktı
YEREL HABERLER İş yeri ve apartmanın girişine çarpan aday sürücü, ...
Edirneli öğrencilerin karne heyecanı
YEREL HABERLER Edirneli öğrencilerin karne heyecanı
Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesinden "Müzede selfie günü"ne özel konsept
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesinden ...
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden “Temel sanat işleri” sergisi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden ...
Edirne’de yarıyıl tatili başladı
YEREL HABERLER Edirne’de yarıyıl tatili başladı
Bocuk’u hazırlayanlar uyardı: Korkacaksınız
YEREL HABERLER Bocuk’u hazırlayanlar uyardı: Korkacaksınız
Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı
YEREL HABERLER Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için ...
Selda Alkor: Oyuncu her şeyi oynar
YEREL HABERLER Selda Alkor: Oyuncu her şeyi oynar
Edirne'nin 950 nüfuslu köyü, 'Bocuk Gecesi'nde 40 bin kişiyi ağırlayacak
YEREL HABERLER Edirne'nin 950 nüfuslu köyü, 'Bocuk Gecesi'nde 40 bin ...
Enez'de 31 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez'de 31 kaçak göçmen yakalandı
Trakya Üniversitesi 400 merkez arasında en çok klinik araştırma yapılan 4. merkez oldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi 400 merkez arasında en çok klinik ...
Trakya Üniversitesi Yelken ve Kürek Topluluğu’ndan Meriç ve Tunca'da kano etkinliği
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Yelken ve Kürek Topluluğu’ndan ...
Trakya Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergenlerde Travma ile EMDR yöntemi konuşuldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergenlerde Travma ...
Edirne'nin Ayasofya'sı 55 yıl sonra ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Edirne'nin Ayasofya'sı 55 yıl sonra ibadete açılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X