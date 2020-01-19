Evin duvarına çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarpması sonucu sürücü İ.E. yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Sülüklü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan İ.E. yönetimindeki 22 M 4078 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, sürücü İ.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İ.E. ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ev sahibi Halil Uyan, içerde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarına evin duvarına minibüsün çarptığını gördüklerini söyledi. Minibüs, polisin incelemesinin ardından otoparka götürüldü.



EDİRNE 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:59

GÜNEŞ 08:30

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:19

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.