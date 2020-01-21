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Danışıtay´ın 'patlayıcı madde deposu' kararına çevrecilerden tepki

DHA

EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde patlayıcı madde deposu yapılmasını iptal eden kararı onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi´ne Danıştay 6´ncı Dairesi´nden bozma kararı geldi. Karara tepki gösteren Trakya Platformu Dönem Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, patlayıcı madde depolarına güvenli mesafede tarım yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi´nin, Danıştay 6'ncı Dairesi´nin bozma kararına uymamasına ve Trakya'nın tarım topraklarını haklı olarak koruyan gerekçeli ve hukuka uygun kararında direnmesini bekliyoruz" dedi.
Uzunköprü İlçesi Saçlımüsellim köyü Demircili Çiftliği mevkisinde özel bir kimya şirketinin tarım toprakları üzerine patlayıcı madde deposu kurabilmek için yaptırdığı plan değişiklikleri Edirne İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği´nin müdahil olduğu, Trakya Platformu'nun destek verdiği davada yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyet raporunda plan değişikliklerinin birçok sebeple hukuka, doğaya, tarıma aykırı olduğu saptanmıştı. İptal kararına karşın şirketin yaptığı İstinaf başvurusu ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce esastan reddedilmiş ve bu karar çevreciler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Son yaşanan gelişmeyle, Danıştay 6´ncı Dairesi, Bölge İdare Mahkemesi´nin kararını bozduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili Edirne Kent Konseyi´nde açıklama yapan Trakya Platformu bileşenleri adına dönem sözcüsü avukat Bülent Kaçar, Danıştay´ın patlayıcı madde deposu plan değişikliğini hukuka aykırı bulmamasını ve sunduğu gerekçeleri hukuken ve vicdanen kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Kaçar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi´ni kararında direnmeye davet etti. Trakya Bölgesi'nin planlanmasında hakim fonksiyonun tarımsal faaliyetler olduğunu söyleyen Kaçar, şöyle konuştu:
"Trakya Bölgesi'nin planlamasında hakim fonksiyon tarımsal faaliyetlerdir. Tarım arazilerimizin, tarım dışı amaçlar için kullanıma açılması bölge planlarına ve Danıştay'ın Trakya Bölgesi ile ilgili verdiği birçok kararına aykırıdır. Danıştay 6'ncı Dairesi´nin her iki gerekçeli karara ve 5 kişilik uzman bilirkişi heyetinin hukuka ve kanunlara aykırı bulduğu Patlayıcı Madde Deposu Plan Değişikliğini hukuka aykırı bulmamasını ve sunduğu gerekçeleri hukuken ve vicdanen kabul etmek mümkün değildir. Plan değişikliği için kamu kurumlarının görüş bildiren yazıları hazırlık işlemi niteliğinde olup icrai değildir. Bu nedenle kesin olmayan ve yürütülmesi zorunlu olmayan hazırlık işlemleri, görüş ve tavsiye nitelikli işlemler icrai olmadığı için dava konusu edilemez. Patlayıcı madde depolarının güvenlik mesafelerinde, tehlikeli alanlarda tarım yapılabilmesi mümkün değildir. Danıştay 6'ncı Dairesi'nce patlayıcı madde tüzük ve mevzuatı, güvenlik mesafeleri düzenlemelerinin hukuken gözetilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırılıktır."
'DOĞAMIZI VE ARAZİLERİMİZİ KORUMAYA KARARLIYIZ'
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi´ni, Danıştay´ın kararına uymamaya çağıran avukat Kaçar, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi'nin, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin bozma kararına uymamasına ve Trakya'nın tarım topraklarını haklı olarak koruyan gerekçeli ve hukuka uygun kararında direnmesini bekliyoruz. Trakya'da planlama adı altındaki hukuksuzluklara ve tarım topraklarımızın yok edilmesine karşı anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak doğamızı ve arazilerimizi korumaya kararlıyız" dedi.

EDİRNE

21 Ocak 2020 Salı

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