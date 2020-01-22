İl Sağlık Müdürü Kalkan: "Edirne’de domuz gribi vakası yok" Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, halk arasında ‘domuz gribi’ söylentilerinin yayılmasının ardından açıklama yaptı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine son bir hafta içerisinde 40 bine yakın hasta başvurdu. Acil servise başvuran 10 bin hastanın 6 binine ise grip tanısı konuldu. Halk arasında ‘domuz gribi’ söylentilerinin yayılmasının ardından açıklama yapan Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne’de domuz gribi vakasının olmadığını belirterek, endişe edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.



“Çocuk hasta sayısı daha çok”

Edirne’de grip hastalığı nedeniyle hastanelerde yoğunluk oluşuyor. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin çocuk bölümüne günde 100’lerce çocuk hasta başvuruyor. Özel hastanelerde de yoğunluk yaşandığı görülürken, grip ve soğuk algınlığına yakalananların ise çoğunlukla bebekler olduğu ifade ediliyor. Sıra beklemek istemeyen ve çeşitli nedenleri bulunan aileler ise akşam saatlerinde acil servise adeta akın ediyor.



“24 saatte 2 bin hasta”

Mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu hastalarının öncelikle aile sağlığı merkezlerine başvurmalarını çağrısında bulunan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütcü, acil servislerde ciddi yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek, acil servise 24 saatte 2 bine yakın hastanın başvurduğunu söyledi.



“10 bin hastanın 6 bini grip”

Son bir haftada acil servise başvuran 10 bin hastanın yaklaşık 6 binine grip ve grip benzeri ön tanısı konulduğunun altını çizen Başhekim Sütcü, kapalı alanlarda uzun süre durulmaması önerisinde bulundu.



“Domuz gribi yok”

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da Edirne’de halk arasında yayılan ‘domuz gribi’ söylentilerine yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Kalkan, Edirne’de domuz gribi vakasının olmadığının altını çizerek, endişe ve kaygı oluşturacak bir salgın hastalığının olmadığını söyledi.



“Komşu tavsiyesi ile ilaç kullanmayın”

Dr. Kalkan, doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmanın son derece sakıncalı olduğunu söyleyerek, “Doktor tavsiyesi olmadan ilaç alınması vücut için hiç doğru bir eylem değil. Vatandaşların hangi durumlarda ne kadar ilaç kullanmaları gerektiğini aile hekimlerine danışarak öğrenmelerini tavsiye ederim. Vatandaşlarımızın, ‘komşum kullanmıştı, iyi gelmişti’ düsturu ile yola çıkmaları oldukça zararlıdır” dedi.

EDİRNE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:58

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