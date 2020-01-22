Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Temel hedefi, Edirne ve Türkiye’nin ARGE ve inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmek olan ve Edirneli sanayici, girişimci ve inovatif gençlere yatırım, danışmanlık ile mentorluk hizmeti sunan Trakya Teknopark’ın duvarı, modern teknoloji ve sanatı bir araya getiren bir tarzla yenilendi.

Teknoloji ile iç içe bir yaşamı ve teknoloji insan birlikteliğini gözler önüne seren, Trakya Teknopark’ın dış cephesini adeta sanat eserine dönüştüren çalışmanın, Ayşekadın Kampüsü’ne ayrı bir güzellik ve estetik kattığı görülürken, Ayşekadın Kampüsü’nde öğrenim gören öğrencilerin ve yoldan geçen vatandaşların duvar resmine ilgisi yoğun oldu.

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir’in fikirleriyle Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Kaan Ak tarafından oluşturulan ARGE, inovasyon ve insan faktörü temalı tasarımın seçilerek duvara yansıtıldığı çizim, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren Teknopark binasını daha görünür ve ilgi çekici kılarken kurumsal farkındalığa yaptığı katkı ile de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi ile kafe ve restoranların yer aldığı Bahriye Üçok Caddesi’nden geçenlerin rahatlıkla görebildiği, 15 gün süren yoğun bir emeğin ve çabanın ürünü olan metrelerce büyüklükteki mural sanatı, Edirne’de bu alanda yapılacak proje ve çalışmalara da örnek olacağa benziyor.

Şehirde öğrenciler ve kurumlar arasında ilgi çekici olması, teknoloji ve ARGE faaliyetlerinin kitlelere ulaştırılması adına Trakya Teknopark’ın duvarını süsleyen resim, hem tasarımıyla hem de Edirne’de ilk olması nedeniyle yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı. Teknoloji ve insanı bir duvar resminde buluşturan çalışma, sosyal medya hesaplarında Trakya Üniversitesinin kurumsal kimliğine ve tasarımın temasına uygun #teknolojiyekopru hashtagı ile paylaşıma açıldı.

EDİRNE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:58

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