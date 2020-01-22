ETSO’da ‘Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network'ü Toplantısı’ düzenlendi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ülke ihracatının arttırılması vizyonuna ve kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı sağlayacak şekilde, kadın girişimcilere yönelik fiziki bir network kurmak amacıyla Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network'ü Toplantısı” düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı Ticaret Uzmanlarından Zeynep Pekpak ve Yasemin Özak Coşkun’un sunumlarını gerçekleştirdiği toplantıya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan ve Kadın Girişimciler katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın öncülüğünde İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı tarafından, kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve eihracattan aldıkları payı artırabilmek amacıyla eğitimler verilmektedir. Ayrıca eğitim programına ek olarak bir kadın girişimci fiziki network ağı oluşturmak amacıyla illerde kadın girişimciler ile buluşmalar gerçekleştirmektedirler” dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise konuşmasında, “2023 ihracat hedefleri kapsamında 2019 yılında da Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere TİM ile birlikte tüm İhracatçı Birlikleri, TOBB ile birlikte tüm Ticaret Odaları ve Borsaları gibi birçok kurum ülkemizde ihracatı artırmak için seferber oldu. Bunun sonucunda Türkiye çapında ihracatçı firma sayısı yüzde 9,3 artış kaydetti. TİM’in kayıtlarına göre tam 17 bin 544 firma ilk defa ihracata merhaba dedi. Amacımız; ihracat hedeflerine ulaşmada kadın ve gençlerimizin katkısının artırılmasıdır. Bu amaçla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı kuruldu ve çalışmalarına başladı. Bunun dışında Odamızda ücretsiz olarak nokta atışı ihracat hizmeti sunan dış ticaret istihbarat merkezi 2019 yılında faaliyete başladı. Faaliyete başladığı günden bu yana 20 firmaya birebir hizmet verdi ve Ocak 2020 yılı itibariyle çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Kadın Girişimcilerimizi de ayrıcalıklı bir hizmet olan dış ticaret istihbarat merkezi hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı Ticaret Uzmanlarından Zeynep Pekpak ve Yasemin Özak Coşkun, Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı hakkında bilgilendirme yaparak Kadın Girişimci Fiziki Network'ü, Export Akademi, Ulusal Kadın Girişimci Platformu, Melek Yatırımcı Ağı ve İhracat Devlet Destekleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı sorucevap kısmı ile son buldu.

EDİRNE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:58

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