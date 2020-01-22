DHKP-C şüphelisi, sınırda yakalandı

-EDİRNE'de jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 1'i DHKP-C şüphelisi 3 kişi ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Çukurköy'de durumundan şüphelendikleri A.M. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 4 kişi ile sürücü ve organizatör A.M. yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında F.K., H.İ. ile Pakistan uyruklu A.K. ve İ.K. oldukları belirlendi. H.İ.'nin ise 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dosyası olduğu tespit edildi. H.İ., işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



EDİRNE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:58

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