Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu.

Uzunköprü’de yaşayan 65 yaşındaki Mümin Güven’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği aramalar çerçevesinde Ergene Nehri'nde yapılan aramada köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu.

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin, kent merkezindeki evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan Mümin Güven'e ait olduğu belirlendi.

Güven’in cenazesi, otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EDİRNE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:57

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