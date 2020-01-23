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Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

DHA

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, hudut karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi B.T., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, hudut karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi B.T., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde devriye görevi yapan piyade hudut karakolu ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen kişiyi, 2'nci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantısı bulunan B.T. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

EDİRNE

23 Ocak 2020 Perşembe

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