Edirne’de son 30-40 yılın en kurak kışı yaşanıyor Selimiye’de eller semaya ‘yağmur’ için açıldı

Edirne’de, son 3040 yılın en kurak kış mevsiminin yaşanması sonrası üreticiler ve çiftçiler Allah’a sığındı. Binlerce Müslüman Selimiye Camii'nde yağmur duası için bir araya geldi ve ‘rahmet’ için dua etti.

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabet Selimiye Camii'nde, Edirneli binlerce üretici ve çiftçi yağmur duası için bir araya geldi. Edirne Süt Üreticileri Birliği tarafından organize edilen yağmur duasında, kent genelinde yaşanan son 3040 yılın kurak kış mevsiminde, eller semaya ‘rahmet’ için açıldı.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından yaptırılan yağmur duasında, öncelikte Edirne ve Trakya Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için cenabı Allah’tan rahmet, bolluk ve bereket vermesi için dualar edildi.



“Müracaat edeceğimiz tek yer cenabı Allah”

Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez de bölgede yaklaşık 3 aydır ciddi bir kuraklığın baş gösterdiğini belirterek, “Bölgemizde yaklaşık 3 aydan beri hakikaten uzun yıllardan beri görmediğimiz bir kuraklık var. Köylerimizi geziyoruz, üreticilerimizden bu mevsimde de bir yağmur duası yapılması yönünde ciddi bir talep geldi. Bizde bir organizasyon yaptık. Hem bir şükür edeceğiz hem de buğdaylarımızın ciddi anlamda bir rahmete ihtiyacı var, yağmura ihtiyacı var. Tabi bu anlamda müracaat edeceğimiz tek yer cenabı Allah. İnşallah dualarımızı kabul eder. Yakın zamanda rahmetinle buluşturur bizleri, çiftçimizin yüzü daha da güler, daha memnun olur. Benim yaşım 60 böyle kurak bir kış 3040 yıldan beri belki 1 ya da 2 kış geçirmişizdir belki” dedi.



“Bugüne kadar böyle bir kış görmedik”

Edirneli üretici ve çiftçilerde kent genelinde yaşanan kuraklığın kendilerini kara kara düşündürdüğünü dile getirerek, “Tabi her şeyin bir vakti saati vardır, Cenabı Allah verecek inşallah. Bu yıl gerçekten de en kötü bir yılımız. Bugüne kadar böyle bir kış görmedik, ilk defa bu kadar kışın kurak gittiğini görüyoruz” ifadelerini kullandılar.

Edirne Süt Üreticileri Birliği tarafından Selimiye Camii'nde organize edilen yağmur duası sonrası cemaate tavuklu pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

EDİRNE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:31

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:25

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.