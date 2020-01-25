Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı

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-EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu, 4'ü çocuk ve 1'i kadın 14 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

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