Enez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı. İçlerinde 4 çocuk ve 1 kadın bulunan göçmenler İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.

Enez’in Boztepe Burnu açıklarında, lastik botla ile sınırı yasa dışı yollarda geçmeye çalışan göçmen grubu, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fark edildi. Radarda tespit edilen noktaya giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki Afganistan uyruklu 1’i kadın, 4’ü ise çocuk, toplam 14 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

EDİRNE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

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