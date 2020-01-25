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Son 30 yılın en kurak dönemi Barajlarda korkutan görüntü

İHA

Son 30 yılın en kurak dönemi Barajlarda korkutan görüntü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Altınyazı barajının öncesi ve sonrası fotoğrafı şok görüntüleri ortaya çıkardı. Barajda bulunan suyun 35 milyon/metreküpten, 4 milyon/metreküpe düşmesi ve suyun çekilmesi sonucu baraj kapakları su seviyesinin altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.

“27 yıl sonra kuraklık”
Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyündeki Altınyazı barajında 27 yıl sonra ilk kez kuraklık yaşandı. 2010 yılında 35 milyon/metreküp su bulunan barajda geçen yıl 27 milyon/metreküp su bulunurken bugün ise 4 milyon/metreküp su bulunuyor. Baraj kapakları ve tahliye kanalları su seviyesinden metrelerce yüksekte kalırken, geçen yılların aynı döneminde su fazlalığı nedeniyle barajın kapakları açılıp su tahliyesi yapılıyordu.

“Baraj Ocak ayında ilk kez kurudu”
Altınyazı barajında su azlığı nedeniyle balık ölümlerinin yaşanmasının ardından balık tesislerinin kaldırıldığını açıklayan Altınyazı köyü muhtarı Özcan Meriç, Ocak ayında ilk kez barajın kuruduğunu gördüğünü söyledi.
“70 yaşındayım ilk defa böyle kuraklık oldu”
Altınyazı Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetinkaya’da, 70 yaşında olduğunu ancak bu mevsimde ilk defa barajın bu kadar kuruduğunu belirtti. Meriç Nehri’nde de kuraklık yaşandığı için baraja su takviyesi yapamadıklarını söyleyen Çetinkaya, 36 milyon/metreküp su hacmi bulunan barajda şuanda sadece 4 milyon/metreküp su bulunduğunu ve bu suyunda ‘imdat’ suyu olduğunu ifade etti.

“Meteorolojik kuraklık yaşanıyor”
Meteoroloji Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, geçen yıla oranla yağışların Tekirdağ’da yüzde 61, Edirne’de yüzde 54 ve Kırklareli’nde yüzde 34 azaldığını belirterek, Trakya Bölgesinde meteorolojik kuraklık yaşandığına dikkat çekti.
“halkımız kıtlıkla baş başa kalabilir”
“Hidrolojik kuraklıkla karşı karşıyayız” diyen Dalkılıç, “Hidrolojide su kaynakları azaldığı için bir sonraki kuraklık ise tarımsal kuraklık oluyor ve rekolte düşüyor. Uzun vadede halkımız kıtlıkla baş başa kalabilir” açıklamasında bulundu.

EDİRNE

25 Ocak 2020 Cumartesi

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