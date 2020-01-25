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Edirne'de 'Elazığ' depremi için kampanya başlatıldı

DHA

EDİRNE'de, Belediye Başkanlığı tarafından, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım amaçlı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Edirneliler kısa sürede çok sayıda giysi ve battaniye yardımında bulunurken, Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplanan malzemelerin bölgeye gönderileceğini söyledi.  

EDİRNE'de, Belediye Başkanlığı tarafından, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım amaçlı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Edirneliler kısa sürede çok sayıda giysi ve battaniye yardımında bulunurken, Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplanan malzemelerin bölgeye gönderileceğini söyledi.  
Elazığ'da meydana gelen ve 22 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Edirne'de yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında, belediyeden sosyal medya aracılığıyla yapılan duyuruda; vatandaşlardan battaniye, yorgan, mont, kaban ve kışlık eşya gibi malzemelerin getirilmesi istendi. Depremden yaklaşık 2 saat sonra başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda yardım malzemesi belediye binasında toplandı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi. Bölgenin, mevsim nedeniyle oldukça soğuk günler yaşadığını belirten Gürkan, "Kış olması nedeniyle soğuk, o bölge daha da soğuk. Sabah bir ara eksi 11 dereceydi. Biz de Edirneliler olarak dün akşam depremden yaklaşık 2 saat sonra bir yardım kampanyası başlattık. Edirneliler her zaman olduğu gibi büyük bir duyarlılıkla her türlü giysi yardımı yapıyorlar, destek oluyorlar. Biz de Dost Eller Dayanışma Evi'nde birikmiş olan giysi ve diğer eşyalardan destekler yaparak, Pazartesi sabahı erken saatlerde Edirne halkı adına buradan yardım TIR'ımızı çıkarıp oraya göndereceğiz" dedi.
Deprem için battaniye ve giysi yardımında bulunan vatandaşlardan Figen Yıldız, çok üzüldüklerini ve yardımda bulunmak istediklerini söyledi. Yıldız, "Birçok insan göçük altında kaldı. Biz de bu nedenle yardım yapmak istedik elimizden geldiği kadar. Kışlık kıyafetler getirdik. Umarız yardımcı olur" diye konuştu.
Yardımda bulunan Süleyman Korkut ise, "Evde ne kadar kışlık eşyamız varsa buraya getirdim. En temiz, hiç giymediğim kışlık eşyalarımı da aldım getirdim. Üzüntümüz çok büyük. İnşallah en kısa zamanda en az zayiatla atlatılır" dedi.

EDİRNE

25 Ocak 2020 Cumartesi

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