Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi

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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen çok sayıda piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen 21 piton, 43 mandarin ördeği ve 4 sakarca kazı ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, hayvanlara el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvanlar koruma altına alınarak, hayvanat bahçelerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.



EDİRNE 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:56

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