Edirne’de mahalle sakinlerine sağlık taramaları yapılıyor

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Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Medrese Alibey Mahallesi sakinlerine sağlık taraması yapıldı.

Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Medrese Alibey Mahalle Muhtarı Nesrin Çağlar ve mahalle sakinleriyle Sağlıklı Hayat Merkezinde bir araya geldi.

Medrese Alibey Mahalle sakinlerine Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtıldı. Mahalle sakinlerinin tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak kronik hastalıklarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

EDİRNE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:55

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