2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

Edirne'nin İpsala'da ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin gölette cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İpsala'nın Kumdere Köyü'nde yaşayan Hasan Deniz'den (20) cumartesi gününden bu yana haber alınamıyordu. Çocuklarının durumundan endişelenen ailesi, jandarmaya giderek haber verdi. Gencin son görüldüğü mevkide arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri birlikte bölgede kapsamlı bir arama yaparak Paşaköy İpsala arasında 'Eski Meriç' adı verilen bir bataklıkta Deniz'in cansız bedenini buldu. Hasan Deniz'in cenazesi, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:24

ÖĞLE 13:31

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:28

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.