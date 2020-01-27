2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

İHA

Edirne'nin İpsala'da ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin gölette cansız bedeni bulundu.

2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

Edirne'nin İpsala'da ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin gölette cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İpsala'nın Kumdere Köyü'nde yaşayan Hasan Deniz'den (20) cumartesi gününden bu yana haber alınamıyordu. Çocuklarının durumundan endişelenen ailesi, jandarmaya giderek haber verdi. Gencin son görüldüğü mevkide arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri birlikte bölgede kapsamlı bir arama yaparak Paşaköy İpsala arasında 'Eski Meriç' adı verilen bir bataklıkta Deniz'in cansız bedenini buldu. Hasan Deniz'in cenazesi, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:24
  • ÖĞLE 13:31
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den depremzedelere yardım; çocuklar oyuncaklarını gönderdi
YEREL HABERLER Edirne'den depremzedelere yardım; çocuklar ...
Edirne'de yağmur etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de yağmur etkili oldu
Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu
YEREL HABERLER Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu
Dualar kabul oldu, Edirne’ye aylar sonra rahmet yağdı
YEREL HABERLER Dualar kabul oldu, Edirne’ye aylar sonra rahmet yağdı
Bulgaristan'da grip alarmı, okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Bulgaristan'da grip alarmı, okullar tatil edildi
Edirne’de mahalle sakinlerine sağlık taramaları yapılıyor
YEREL HABERLER Edirne’de mahalle sakinlerine sağlık taramaları ...
Edirne yanınızda, Elazığ
YEREL HABERLER Edirne yanınızda, Elazığ
Bu kez ‘gönüllere’ sürdüler
YEREL HABERLER Bu kez ‘gönüllere’ sürdüler
Enez açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı
Keşan’dan deprem bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Keşan’dan deprem bölgesine yardım eli
Enez’de ölü bir yunus sahile vurdu
YEREL HABERLER Enez’de ölü bir yunus sahile vurdu
Amatör lig takımından `Elazığ´ kampanyası
YEREL HABERLER Amatör lig takımından `Elazığ´ kampanyası
Keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası
Edirnespor’dan Elazığ’a anlamlı bağış Sporcular sahaya “acınız acımızdır” pankartıyla çıktı
YEREL HABERLER Edirnespor’dan Elazığ’a anlamlı bağış Sporcular ...
Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele ...
İngiltere'den Mekke'ye İslamiyet'i tanıtmak için yürüyor
YEREL HABERLER İngiltere'den Mekke'ye İslamiyet'i tanıtmak için ...
Edirne'de 'Elazığ' depremi için kampanya başlatıldı
YEREL HABERLER Edirne'de 'Elazığ' depremi için kampanya başlatıldı
Edirneliler depremzedeler için tek yürek oldu Edirne’den Elazığ’a ‘gönül’ köprüsü
YEREL HABERLER Edirneliler depremzedeler için tek yürek ...
Zabıtalara öfke kontrolü eğitimi
YEREL HABERLER Zabıtalara öfke kontrolü eğitimi
Garsonlara hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Garsonlara hijyen eğitimi
Son 30 yılın en kurak dönemi Barajlarda korkutan görüntü
YEREL HABERLER Son 30 yılın en kurak dönemi Barajlarda korkutan ...
Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Enez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı
Yağışların yüzde 50 azaldığı Trakya'da, çiftçilerin kuraklık endişesi
YEREL HABERLER Yağışların yüzde 50 azaldığı Trakya'da, çiftçilerin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X