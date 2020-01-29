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Ailesi öldü zannedip cenaze hazırlıklarına başlamıştı Kalbi sağda, iç organları ters

İHA

Edirne'de yaşayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Demirtaş, olağanüstü hayatını İHA'ya anlattı. Doğumundan sonra öldüğü zannedilip ailesi tarafından cenaze hazırlıkları yapıldığını ancak tekrar hayata tutunduğunu anlatan Demirtaş, kalbinin sağda, tüm iç organlarının ters ve simetrik olmadığını söyledi. 21 yaşına kadar 5 ameliyat olduğunun altını çizen Demirtaş, hiçbir şeyin hayatı sevmeye engel olamayacağını belirterek, "herkes sağlığının kıymetini bilsin ve hayatı sevsin" dedi.

Ailesi öldü zannedip cenaze hazırlıklarına başlamıştı Kalbi sağda, iç organları ters

Edirne’de yaşayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Demirtaş, olağanüstü hayatını İHA'ya anlattı. Doğumundan sonra öldüğü zannedilip ailesi tarafından cenaze hazırlıkları yapıldığını ancak tekrar hayata tutunduğunu anlatan Demirtaş, kalbinin sağda, tüm iç organlarının ters ve simetrik olmadığını söyledi. 21 yaşına kadar 5 ameliyat olduğunun altını çizen Demirtaş, hiçbir şeyin hayatı sevmeye engel olamayacağını belirterek, “herkes sağlığının kıymetini bilsin ve hayatı sevsin” dedi.
Trakya Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Demirtaş, doğduğu ilk günlerde bir gün beşikte bayıldığı ve ailesinin kendisini öldüğünü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığını anlattı.
Ailesinin cenaze hazırlıkları yaptığı esnada kendine geldiğini anlatan Demirtaş, daha sonra ailesinin kendisini doktora getirdiği ifade etti.
Yaşanan bu olayları yıllar sonra ailesinin kendisine anlattığını vurgulayan Demirtaş, çeşitli hastanelerde 5 kez ameliyat olduğunu belirtti.
Bu süreçte ailem çok cefa çekti” diyen Demirtaş, “Gerçekten her anne babanın yapabileceği bir şey değildi. Annemin beni sırtında taşıdığını hatırlıyorum, hastanelere gitmek için ve annem o zaman hiçbir yeri bilmezdi İstanbul’da. Beni sırtında taşıyarak bu günlere getirdi. Anneme ve babama çok minnettarım, onları çok seviyorum. Zaten şu anda hayatımı onlara adayarak, onlar için yaşıyorum” ifadelerine yer verdi.
“İç organlarımın hepsi ters, kalbim normalden büyük ve delik, akciğerlere giden damarlarım tıkalıydı. Bir damar açma operasyonu yapıldı, kalbime damar takma operasyonu yapıldı. Sizlerde kalp solda bende sağda, kalbim sağda olduğu gibi tüm iç organlarım da sağ tarafta ve simetrik olması gereken organlar simetrik değil” diyerek yaşadığı süreci anlatan Demirtaş, “Şu an gayet sağlıklıyım, iyiyim. Ben olağanüstü bir bebektim, asla yaşayamaz dediler ama Allah’ın izniyle, ailemin yardımıyla olağanüstü bir bebekken, bir genç kız oldum. Hayatı gerçekten çok sevin. Ben şu anda kalbimi sağ yakamda taşıyorum ve bu hayatı çok seviyorum. Kalbim sağda olsa da benim için engel değil. Hayatı sevin” açıklamasında bulundu.
Kardiyoloji Uzm. Dr. Salih Altınel, “Organlar bazen yer değişikliğinde bulunabilir. Aslında bu ikiye ayrılıyor. Bir kısmında organların hepsi tamamen ters tarafta mesela kalp, normalde sol taraftayken bu hastalarda sağ tarafta, karaciğer normalde sağ taraftayken bu hastalarda sol tarafta oluyor. Buna Situs İnuversus Totalis deniyor. Yani bütün organların normalin ters tarafında olması, bir de sadece kalbin sağ tarafta olmasına Dekstrokardi deniyor. Bu bir hastalık belirtisi değildir, hastalık olacak diye bir kaide yok. Fakat organların hepsinin ters tarafta olması bazı durumlarda ek bazı hastalıklarla birlikte olabiliyor. Bu yüzden kontrol edilmekte fayda var” açıklamasında bulundu.

EDİRNE

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:54
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