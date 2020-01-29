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TRAKYAKA 2020 yılının ilk toplantısını Edirne’de gerçekleştirdi

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı Ocak ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Edirne'de bulunan Soyyiğit Group Aysan Yağ Fabrikası'nda gerçekleştirdi.

TRAKYAKA 2020 yılının ilk toplantısını Edirne’de gerçekleştirdi

Trakya Kalkınma Ajansı Ocak ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Edirne’de bulunan Soyyiğit Group Aysan Yağ Fabrikası’nda gerçekleştirdi.
Toplantıya Edirne Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.
Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. 1315 Şubat 2020 tarihleri arasında Sofya’da düzenlenecek olan ‘Uluslararası Sofya Turizm Fuarı’na katılım sağlanması hususunda görüş birliğine varıldı. Daha sonra Genel Sekreter Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmaları konusunda yaptığı sunumla Yönetim Kurulu’na bilgi verdi. 2019 yılı son 6 aylık ara Faaliyet Raporu’nun Kurulca onaylanmasının ardından, 25 Mart 2020 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan Global Gastro Ekonomi Zirvesi’ne katılım sağlanmasına karar verildi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile son buldu.
Toplantının sonunda Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ve beraberindekiler yağ fabrikasında incelemelerde bulundu. Soyyiğit Group Yönetim Kurulu Başkanı Temel Soyyiğit fabrikayı gezdirerek, yağ üretim süreçleri ve fabrika hakkında gelen heyete bilgi verdi.

EDİRNE

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:23
  • ÖĞLE 13:32
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:54
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