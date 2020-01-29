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Keşanlıların deprem bölgesine yardımları yola çıktı

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için toplanan yardımlar yola çıktı.

Keşanlıların deprem bölgesine yardımları yola çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Elazığ’da meydana gelen deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için toplanan yardımlar yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Edirne Valiliği tarafından geçtiğimiz Pazar günü başlatılan yardım kampanyası bugün saat 12.00 itibarıyla son buldu. Elektrikli ısıtıcıdan, battaniyeye, kıyafetten ayakkabı ve bota, çocuk bezinden kuru gıdaya kadar bir çok ihtiyaç malzemesi, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda toplandı Burada ayrıştırılan ve kolilenen yardımlar, Elazığ'a gönderilmek üzere gelen tıra yüklendi.

Yardım kampanyası hakkında konuşan Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşanlılara yardımlarından dolayı teşekkür ederek, "Yardım çağrısında bulunulmasının ardından ihtiyaç olarak belirtilen eşyaların tamamı Keşan halkı tarafında temin edildi. Biz de onları AFAD aracılığı ile Elazığ'a bugün göndereceğiz. Tüm hayırseverlerimize yükleme paketleme ve ayrıştırmada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bir iş adamımızdan akaryakıt desteği de aldık ona da teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah böyle acılar yaşamayız milletimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Özder'in ardından konuşan Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, düzenlenen kampanyaya tasnif ve lojistik desteği verdiklerini belirterek hayırsever kişilere teşekkür etti. Gergin, "Depremzede vatandaşların işlerine yarayacağını düşündüğümüz malzemeler gönderiyoruz. Milletimizin böyle durumlarda ne kadar hızlı bir şekilde bir araya geldiğini, farklılıklarımızın aslında zenginliğimiz olduğunu ve bizi bir araya getiren unsurlar olduğunu görüyoruz. Tırımız neredeyse ağzına kadar doldu. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin diyoruz" diye konuştu.

EDİRNE

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:23
  • ÖĞLE 13:32
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:54
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