Edirne´de Mimar Sinan heykeli, yerinden söküldü

EDİRNE Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından yaptırılıp, kentin en işlek noktasına konularak fotoğraf çekim noktası oluşturulan Mimar Sinan heykeli, aradan 24 saat geçmeden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce monte edildiği taşlarla birlikte yerinden söküldü.

Edirne´de önceki gün, Valiliğe bağlı Çevre Koruma Vakfı tarafından kentin en işlek caddesi Saraçlar'a Selimiye Camii´nin mimari Mimar Sinan´ın anısının yaşatılması amacıyla heykeli konuldu. Sinan´ın, bir bankta otururken tasvir edildiği heykeli, caddede fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu, konulduğu yer ve tasvir şekli ise tartışmalara yol açtı. Söz konusu heykel, aradan 24 saat geçmeden, konulduğu bankla birlikte dün yerinden söküldü.

Monte edildiği taşlarla birlikte sökülen heykelin, bir adım daha ileriye taşınması, tepkilere yol açtı. Vatandaşlar olaya anlam veremezken, bir yandan da heykelle fotoğraf çekilmeye devam etti.



EDİRNE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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