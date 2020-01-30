Edirne´de hamsinin alternatifi sardalya oldu

EDİRNE Balık Pazarı´nda, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son günlerde oldukça azalan ve fiyatı 30 lirayı gören hamsiye en büyük alternatif, sardalya oldu. Çanakalle Boğazı´nda bolca çıkan sardalya, kilosu 15 liradan satışa sunulduğu balıkçı tezgahlarında hem satıcısının, hem de alıcısının yüzünü güldürdü.

Edirne´de geçen haftalarda 5 liradan satışa çıkan tezgahların önünde kuyrukların oluştuğu hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde, daha soğuk olan açık sulara kaçan hamsi, yerini sardalyaya bıraktı. Özellikle Çanakkale Boğazı´ndan bolca çıkan sardalya, Edirne Balık Pazarı´ndaki tezgahlarda 15 liradan satışa sunulunca, hem vatandaşın, hem de balıkçı esnafının yüzü güldü.

Hamsinin fiyatının yüksek olmasından dolayı, vatandaşın sardalyeyi daha çok tercih ettiğini söyleyen Edirne Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy, "Bugünlerde sardalya bolluğu yaşanıyor. Tezgahların en çok tercih edilen balığı. Karadeniz'de az hamsi çıkıyor. Fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Sardalya şu anda bol çıktığından dolayı kilosu 15 liraya kadar düştü. Hem balıkçıların, hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor" diye konuştu.

Hamsinin çok az çıktığından dolayı pahalı olduğunu belirten balıkçı Feridun Biztiren, "Şu anda hamsi çok az çıkıyor, ondan dolayı pahalı. Ancak hamsinin alternatifi olarak sardalya balığımız var. Gelibolu'da bolca çıkıyor. Çok lezzetli bir balık. Yüksek omega içeren bir balık. Sardalyanın bol olmasından dolayı fiyatı da 15 lira civarında satılıyor" dedi.

Edirne Balık Pazarı´nda hamsinin kilosu 30 ile 40 lira arasında, sardalya kilosu 15 lira, istavrit kilosu 20 liradan satılıyor.



EDİRNE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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