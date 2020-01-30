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Göçmen kaçakçılarına 9 yıl hapis cezası geldi

DHA

EDİRNE İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, göçmen kaçakçılığı yapanlara, aralık ayı sonunda yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle çok ağır yaptırımlar geldiğini söyledi. Kurt, "Hapis cezaları 3 yıldan 9 yıla kadar değişebiliyor, buna ek olarak en basit göçmen kaçakçılığı yapana alt sınır olarak 20 bin lira para cezası verilecek. Artık zannetmesinler ki, ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak" dedi.

EDİRNE İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, göçmen kaçakçılığı yapanlara, aralık ayı sonunda yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle çok ağır yaptırımlar geldiğini söyledi. Kurt, "Hapis cezaları 3 yıldan 9 yıla kadar değişebiliyor, buna ek olarak en basit göçmen kaçakçılığı yapana alt sınır olarak 20 bin lira para cezası verilecek. Artık zannetmesinler ki, ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak" dedi.
Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, huzur toplantıları kapsamında İstasyon Mahallesi´nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyip, asayiş konularında uyarılarda bulunan Kurt, Edirne´de de sıkça görülen göçmen kaçakçılığı konusuna değindi. Kurt, "Göçmen kaçakçılarına kötü haberim var" diyerek, bu suça yönelik ağır yaptırımlar geldiğini ifade etti. Aralık ayı sonunda yapılan kanun değişikliğiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik hapis ve para cezalarının arttırıldığını ifade eden Kurt, şöyle dedi:
"Göçmen kaçakçılığı yapanlar halen oluyor maalesef. Göçmen kaçakçılığı olayında tutuklama az yapılıyor. Genelde organize bir kaçakçılık yapanlar varsa, nitelikli terörist falan kaçırıyorsa, genelde onlar tutuklanıyordu.  Ama aralık sonunda bir kanun değişikliği yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu yapılan değişiklik ile artık göçmen kaçakçılarına kötü haberim var. Bunların da cezaları çok ağırlaştırıldı. Önceden normal, sıradan göçmen kaçakçılığı yapanlara ceza biraz farklıydı, şimdi bunların cezaları arttırıldı. Hem ceza süreleri arttırıldı, hem de bunlara en basit göçmen kaçakçılık yapana en az alt sınırı 20 bin lira para cezası verilecek."
'CEZA YEMEYE BAŞLADIKLARINDA DÜNYALARI KARARACAK'
Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığı kişi, olay ve teşekküle göre miktar daha da değişecek ama en alt sınır 20 bin lira. Hapis cezaları da buna bağlı olarak arttırılıyor. 3 yıldan 9 yıla kadar çıkabiliyor. Organize ise ve mükerrer ise katlanarak gidiyor. Bunlar zannetmesinler ki, ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak. İlk başta çok farkına belki varmayacaklar ama 3-5 ay sonra yargılama bitip de cezaları yemeye başladıklarında dünyaları kararacak. O nedenle dürüst ve namuslu insanlarımızın alın teriyle, helal kazanç peşinde koşmalarını dilerim."  
'TELEFON DOLANDIRICILARINA İTİBAR ETMEYİN'
Kurt ayrıca, vatandaşları telefonla yapılan dolandırıcılıklara karşı da uyardı. Özellikle halen kendisini hakim, savcı veya polis gibi tanıtıp, FETÖ ile mücadele yaptıklarını iddia edenler olduğunu hatırlatan Kurt, "Bu hafta yine oldu maalesef; 'FETÖ mücadelesi yapıyoruz, senin adın FETÖ'cüler arasında geçiyor, takip edeceğiz' diye para isteniyor. Kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, 'FETÖ'cüleri yakalayacağız, bana para gönder' diye dolandırıcılar var maalesef. Bunlar ne yazık ki devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı´ndan bununla ilgili mesajlar da yayınlanıyor. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bunlara lütfen itibar etmeyin. Geçen hafta yine bu şekilde iki tane dolandırıcılık olayı oldu. Onların izlerini sürüyoruz, yakalayacağız. Ondan hiç şüpheniz olmasın ama paranız gittikten sonra, canınız yandıktan sonra çok bir işe yaramıyor. O nedenle bunlara itibar etmeyin lütfen" dedi.

EDİRNE

30 Ocak 2020 Perşembe

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