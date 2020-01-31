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Edirne'de, polisten kaçan sürücü Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı

DHA

EDİRNE'de polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü uzman çavuş E.A., yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından Yunanistan´a açılan Pazarkule Sınır Kapısı´nda yakalandı. Askeri yasak bölgeye giren E.A., otomobiliyle çarptığı biri polis, biri asker 2 kişiyi de hafif yaraladı.

EDİRNE'de polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü uzman çavuş E.A., yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından Yunanistan´a açılan Pazarkule Sınır Kapısı´nda yakalandı. Askeri yasak bölgeye giren E.A., otomobiliyle çarptığı biri polis, biri asker 2 kişiyi de hafif yaraladı.
Edirne´nin Kaleiçi semtin Maarif Caddesi üzerine uygula yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 45 SC 2923 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle birlikte hızlı bir şekilde kaçarken, polis ekipleri de peşine düştü. Yaşanan kovalamacaya karşın kaçışını sürdüren otomobilin sürücüsü yakalamak için takviye polis ekipleri de devreye girdi. Karaağaç Mahallesi kesimine kaçan otomobilin sürücüsü, ara yollara girerek izini kaybettirmek için Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgeye girerek, Yunanistan´a açılan Pazarkule Sınır Kapısı içine kadar ulaştı.
2 KİŞİYİ YARALADI
Gümrüklü alan içinde asker ve polis tarafından sıkıştırılan otomobilin sürücüsü, görevlilerin tüm çabasına rağmen kapılarını kilitlediği aracın içinden çıkmadı. İkna çabaları sırasında otomobilini hareket ettirip kaçmak isteyen sürücü, çarptığı bir polis ve bir askeri hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine sürücü, görevliler tarafından otomobilin camı kırılarak, güçlükle gözaltına alındı.
Yapılan incelemede polis kaçan kişinin Edirne´nin Süloğlu ilçesinde bir birlikte görevli uzman çavuş E.A. olduğu belirlendi. Üzerindeki tabancasına el konulan E.A., götürüldüğü Sultan 1´inci Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü. Gözaltındaki  E.A., ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:32
  • İKİNDİ 16:09
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