Edirne'de horoz dövüşüne polis baskını

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, horoz dövüşü yaptırılan kahveye polis ekiplerince düzenlenen baskında, işletme sahibi Y.D. gözaltına alındı. Hayvanlar için özel hazırlanan dolaptaki 16 horoza el koyulurken, Y.D. de hakkında adli işlem yapılıp, serbest bırakıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak üzerindeki kahvede bahis amaçlı horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kahveye düzenlediği baskında, içeride oluşturulan alanda horozların, bahis amaçlı dövüştürüldüğünü belirledi. Özel hazırlanan dolapta ise 16 horoz buldu. İşletme sahibi Y.D., gözaltına alınırken, el koyulan horozlar, teslim edildiği Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Y.D., ifadesinin ardından hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Horoz sahiplerine ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce cezai işlem uygulanacağı bildirildi.



EDİRNE 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:50

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