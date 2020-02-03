Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, bir kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathanenin horoz dövüşü ringine çevrildiği mekanda 16 horoz kurtarıldı.

Bir kıraathanede bahis amaçlı horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan Keşan İlçe Emniyeti ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi’nde bulunan bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan denetimde kıraathane içinde bir ring oluşturulduğu ve iki horozun da ring içerisinde olduğunu gören polisler, aynı kıraathane içinde bir de 16 bölümden oluşan ve horozların saklandığı dolap buldu. Ayrıca kıraathane içinde bir adet terazi, makas ve bol miktarda flaster yara bandı ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda kıraathane sahibi hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli tahkikata başlandı ve kıraathane içerisinde bulunan 16 horoz Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Horoz sahipleri hakkında da gerekli işlemlerin yapılması için Edirne Milli Parklar Müdürlüğü’ne bilgi verilirken, kıraathane sahibi Y.D. ise ifadesi akabinde serbest bırakıldı.

EDİRNE 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:33

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:37

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.