Edirne'de 3 polis rüşvet iddiasıyla tutuklandı

EDİRNE´nin Havsa ilçesinde kaçak göçmenlerden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 polisten 3´ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Havsa ilçesinde görev yapan 4 polis hakkında, mesai saatleri içerisinde yakaladıkları kaçak göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 polis memurundan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EDİRNE
03 Şubat 2020 Pazartesi
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