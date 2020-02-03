Kırsal kalkınmadan Edirne'ye 40 milyonluk destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırsal kalkınmadan Edirne'ye 40 milyonluk destek

İHA

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Edirne'deki üreticilere 40 milyon 471 liralık destek sağlanacağı bildirdi.

Kırsal kalkınmadan Edirne'ye 40 milyonluk destek

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Edirne'deki üreticilere 40 milyon 471 liralık destek sağlanacağı bildirdi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılığın, Türkiye'nin kalkınması ve hedeflerine ulaşmasında stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Devletin kırsalda yaşayan vatandaşlarla ele ele vereceğini ve destekleyeceğini aktaran Aksal, Edirne'de de 16 ekonomik yatırım projesi ile 3 adet kırsal ekonomik altyapı yatırımının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamına alındığını belirtti. Destekleme kapsamına alınan projeler için 40 milyon 471 bin liralık destek sağlanacağının altını çizen Aksal, 15 milyon liralık kısmının ise hibe olarak tahsil edildiğini açıkladı.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 13. etabı değerlendirme ve bütçelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve Edirne’den 19 projenin uygunluk kriterlerini karşıladığını anlatan Aksal, şunları kaydetti:
"Kalkınmanın kırsalda, yerelde başlayacağına inanan bir iktidar olarak AK Parti, 18 yıldır Türkiye’de kalkınma hamlelerine öncülük etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının illerin, bölgelerin kalkınması için çok önemli. Destekleme programları kapsamında kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere ekonomik faaliyetlere yönelik yapılacak projeler desteklenecek. Destekleme programının amacı kırsalda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin entegrasyonunun sağlanması için işletmelerin desteklenmesidir. Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları içerisinde tarımın, çiftçilerin ayrı bir yeri bulunuyor. Gelecek hedeflerimizde çiftçimizin, köylümüzün rolü büyüktür. Devlet olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla el ele verecek, onları destekleyecek ve hedeflerimize ulaşacağız."
AK Parti'nin iktidara geldiğinden itibaren 'kalkınma yerelde başlar' diyerek kırsalı ve yerel kalkınmayı öncelikleri arasına aldığını vurgulayan Aksal, "Merkezde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde güçlü bir hükümet var. Yerelde ve kırsalda da insanımız güçlü olursa Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, kalkınması çok daha kolay ve hızlı gerçekleşecektir. Bu bilinçle kırsalın kalkınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

EDİRNE

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 20:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UMKE timinde yer alan Trakya Üniversiteliler, deprem bölgesinde acil sağlık ve yardım hizmeti verdi
YEREL HABERLER UMKE timinde yer alan Trakya Üniversiteliler, deprem ...
Edirne’de 3 polis ‘rüşvetten’ tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne’de 3 polis ‘rüşvetten’ tutuklandı
Edirne'de 3 polis rüşvet iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 polis rüşvet iddiasıyla tutuklandı
Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen ...
Kamyona arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu: ...
Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu
YEREL HABERLER Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu
Edirne'de horoz dövüşüne polis baskını
YEREL HABERLER Edirne'de horoz dövüşüne polis baskını
Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin ...
Çiftçilerin yağmur duasına Bulgar kilisesi rahibi de katıldı
YEREL HABERLER Çiftçilerin yağmur duasına Bulgar kilisesi rahibi de ...
Meriç Nehri’nde şaşırtan manzara Sular çekilince ortaya çıktı, görenler inanamadı Meriç Nehri’nde su debisi dip seviyelere düştü, tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Meriç Nehri’nde şaşırtan manzara Sular çekilince ...
Suları çekilen Meriç Nehri´nde tarih ortaya çıktı
YEREL HABERLER Suları çekilen Meriç Nehri´nde tarih ortaya çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X