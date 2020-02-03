Kırsal kalkınmadan Edirne'ye 40 milyonluk destek

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Edirne'deki üreticilere 40 milyon 471 liralık destek sağlanacağı bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılığın, Türkiye'nin kalkınması ve hedeflerine ulaşmasında stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Devletin kırsalda yaşayan vatandaşlarla ele ele vereceğini ve destekleyeceğini aktaran Aksal, Edirne'de de 16 ekonomik yatırım projesi ile 3 adet kırsal ekonomik altyapı yatırımının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamına alındığını belirtti. Destekleme kapsamına alınan projeler için 40 milyon 471 bin liralık destek sağlanacağının altını çizen Aksal, 15 milyon liralık kısmının ise hibe olarak tahsil edildiğini açıkladı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 13. etabı değerlendirme ve bütçelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve Edirne’den 19 projenin uygunluk kriterlerini karşıladığını anlatan Aksal, şunları kaydetti:

"Kalkınmanın kırsalda, yerelde başlayacağına inanan bir iktidar olarak AK Parti, 18 yıldır Türkiye’de kalkınma hamlelerine öncülük etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının illerin, bölgelerin kalkınması için çok önemli. Destekleme programları kapsamında kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere ekonomik faaliyetlere yönelik yapılacak projeler desteklenecek. Destekleme programının amacı kırsalda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin entegrasyonunun sağlanması için işletmelerin desteklenmesidir. Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları içerisinde tarımın, çiftçilerin ayrı bir yeri bulunuyor. Gelecek hedeflerimizde çiftçimizin, köylümüzün rolü büyüktür. Devlet olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla el ele verecek, onları destekleyecek ve hedeflerimize ulaşacağız."

AK Parti'nin iktidara geldiğinden itibaren 'kalkınma yerelde başlar' diyerek kırsalı ve yerel kalkınmayı öncelikleri arasına aldığını vurgulayan Aksal, "Merkezde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde güçlü bir hükümet var. Yerelde ve kırsalda da insanımız güçlü olursa Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, kalkınması çok daha kolay ve hızlı gerçekleşecektir. Bu bilinçle kırsalın kalkınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

EDİRNE 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:50

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