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Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı olabiliyor

DHA

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İrfan Çiçin, kanser tedavisinde alternatif tıbbın, bilimsel tedaviden fazla kullanılmasının bozucu ve yıkıcı etkiler yarattığını belirterek, hastaları uyardı. Alternatif tıp uygulamasının tamamen kötü olmadığının altını çizen Çiçin, "Alternatif tıp bir pazar erişim yöntemi olarak kullanılması nedeniyle çok ciddi bir ekonomik kaynağın aktarıldığı ve bazen hastaların ömründen ömür gittiği bir suistimal alanı olabiliyor" dedi.

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İrfan Çiçin, kanser tedavisinde alternatif tıbbın, bilimsel tedaviden fazla kullanılmasının bozucu ve yıkıcı etkiler yarattığını belirterek, hastaları uyardı. Alternatif tıp uygulamasının tamamen kötü olmadığının altını çizen Çiçin, "Alternatif tıp bir pazar erişim yöntemi olarak kullanılması nedeniyle çok ciddi bir ekonomik kaynağın aktarıldığı ve bazen hastaların ömründen ömür gittiği bir suistimal alanı olabiliyor" dedi.
TÜ Tıp Fakültesi Onkoloji A.B.D. Başkanı Prof.Dr. İrfan Çiçin, kanser hastaları ve yakınlarını, alternatif tıp olarak adlandırılan tedavi yöntemleri konusunda uyardı. Edirne Halk Eğitim Merkezi´nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Prof.Dr. Çiçin, alternatif tıp denilen yöntemlerin tamamen kötü olmadığını, fazla uygulandığında bozucu ve yıkıcı etkilerinin olabildiğini belirtti.
Alternatif tıp uygulamasına fazla yüklenilmemesi gerektiğini dile getiren Çiçin, "Alternatif ya da tamamlayıcı tıp dediğimiz uygulamalarının tamamen kötü olduğunu söylemiyorum. Ancak gereğinden fazla anlam yüklenmemeli. Bir pazar erişim yöntemi olarak kullanılması nedeniyle çok ciddi bir ekomomik kaynağın aktarıldığı ve bazen hastaların ömründen ömür gittiği bir suistimal alanı olabiliyor. Bilinçsiz alternatif tıp uygulamaları yıkıcı etkiler yapıyor. Bilimsel metodoloji bizim en önemli kaynağımız. Ama bilimsel metodolojiye paralel olarak makul görülebilecek tamamlayıcı tıp uygulamaları tabi ki olacak. Ancak bunun bir pazar erişim stratejisi haline gelmesi ve bilimsel tıbbın yerini alması, bozucu ve yıkıcı etkiler yapmakta" dedi.
Bazı hastaların bilimsel tedaviyi bırakıp tamamen alternatıf tıbbı da seçtiğini ifade eden Çiçin, "Evde bir meme kanserli hasta oluyor. Tedavisi tamamlandığında yüzde 99 sağlıklı bir hayat yaşayacak. Buna karşın 5 yıllık sağ kalım durumu olan bir siroz hastası var. Meme kanseri hastasına göre daha riskli. Siroz dendiğinde o kadar üzülmüyorlar, ancak evre 1 kanserli diyorsunuz, aslında yaşama ihtimali çok çok yüksek, hastalıktan kurtulma ihtimali çok yüksek ama sanki ölecekmiş gibi davranılıyor. Kanseri umutsuz hale getirip, kanseri tedavi edenleri art niyetli şekilde gösteriyorlar" diye konuştu.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanıta dayalı tıpla birlikte kullanıldığında faydalı olduğunu söyledi. Geçerliliği kanıtlanmamış uygulamaların halk tarafından benimsenmemesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kalkan, uzmanlara danışılmadan hiçbir ilacın kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

EDİRNE

04 Şubat 2020 Salı

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  • İKİNDİ 16:13
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