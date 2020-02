Edirne ve Bulgaristan'daki kuraklık çeltiği tehdit ediyor

TRAKYA'da yaşanan kuraklığa Bulgaristan'ın da eklenmesiyle özellikle Meriç Nehri'nden sulaması sağlanan çeltik ekimi de tehlikeye girdi. Edirne Ziraat Odası eski Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Şu an durum vahim. Bulgaristan'daki Taşova Üniversitesi'nden bir bilim adamının söylediği, geçen yıl 1 metreküp toprakta 186 kilo su varken, bu yıl bu rakamın 70 kilolara düştüğünü söylüyor. Gelecek şu an çok kötü. Yazlık mahsullerin kesinlikle olmayacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Trakya'da yaşanan kuraklık, çiftçileri endişelendiriyor. Çiftçilerin sulamada kullandığı Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirleri kuruma noktasına geldi. Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluşurken, su çekilmesi nedeniyle Tunca Nehri'nin yatağının genişlediği görüldü.

Edirne Meteoroloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, geçen yıla oranla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağışların yüzde 50 azaldığına dikkat çekerken, Trakya'daki kuraklığa komşu Bulgaristan da eklendi. Özellikle çeltik ekimi yapan çiftçilerin kullandığı Meriç Nehri'ne, Bulgaristan'da yaşanan kuraklık nedeniyle beklenen su gelmedi.

'GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ'

Türkiye'de sofralık pirincinin yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle çeltik ekiminde de tehlike yaşanıyor. Edirne Ziraat Odası eski Başkanı, Çiftçi Cengiz Yorulmaz, Trakya'nın yanı sıra özellikle çeltik üreticileri için Bulgaristan'daki kuraklığa da dikkat çekti. 2019 sonu 2020 başının Edirne için çok kurak bir yıl geçtiğini ifade etti. Yorulmaz, "Mahsuller kendini toparlamaya çalışıyor ama gidişat çok kötü. İnsanlar da bu anlamda Allah'a dua ediyor. İnşallah Allah da sesimizi duyar ve bir çare olur. Nehirlerin debisi geçen yılın aynı ayına göre çok aşağıda şu anda. Sadece bizde değil Balkanlarda da aynı durum. Artık hava akımlarından dolayı mı bilmiyoruz. Bir söylentiye göre okyanustaki bir hava akımından dolayı bu bölgeye ve Balkanlar'a yağmur düşmediğini söylüyorlar. Ama tabi bu bilim adamlarının bileceği iş" dedi.

'YAZLIK MAHSULLER KESİNLİKLE OLMAZ'

Bulgaristan'da da su seviyesi açısından durumun aynı olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Şu an durum vahim. Bulgaristan'daki Taşova Üniversitesi'nden bir bilim adamının söylediği, geçen yıl 1 metreküp toprakta 186 kilo su varken, bu yıl bu rakamın 70 kilolara düştüğünü söylüyor. Gelecek şu an çok kötü. Yazlık mahsullerin kesinlikle olmayacağına inanıyorum. Çünkü taban suyu varsa yazlık mahsul olur. Yağmur tabii ki destekler ama taban suyu gerekli. Şu an taban suyu sıfır noktalarda. Gelecek inşallah iyi olur. Yağmur inşallah yağar. Önümüzde Mart, Nisan var. Bu aylar inşallah tetikler bu açığı kapatır, yoksa işimiz kötü" diye konuştu.

'TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR'

Yağışsız havanın devam etmesi halinde yazın çeltik ekilemeyeceğini savunan, Edirne'nin önde gelen üreticilerinden Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Erdal Akgün ise, "Gerçekten nehirlerin yeterli seviyeye gelmesi için yüksek miktarda yağışlara ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu şekilde çeltik tarlalarına su verilmeye başlandığı noktada nehirlerde bir yudum daha su kalmayacağını düşünüyoruz. Hayvanlara bile içecek su kalmayacak. Ağustos ayında düşmediği kadar şu anda nehir yataklarında su düşük. Bu durum, tehlike çanlarının çaldığının çok net bir göstergesi" dedi.

'BELKİ ÇELTİK EKİM RUHSATI BİLE VERİLEMEYECEK'

Çeltiğin yetişebilmesi için çok yüksek miktarda yağışın düşmesi gerektiğinin altını çizen Akgün, "Belki buğday, ayçiçeği ufak tefek yağışlarla da kendini idame ettirebilir, ama çeltiğe çok yüksek derece su ihtiyacı olduğu için o büyük yağışları da alamazsak çeltik işi tehlikeye girer. Öyle tahmin ediyorum ki Tarım İl Müdürlüğü yağışın olmadığı bu ortamda çeltik ekim ruhsatı vermez diye düşünüyorum. Çünkü iş gerçekten çok tehlikeli boyutta. Meriç Nehri'ne, bakın, Tunca Nehri'ne bakın. Ağustos ayında dahi düşmeyecek şekilde şu an düşük" ifadelerini kullandı.



