EDİRNE´de TIR sürücüsü Ahmet Tuna, yakıtı biten aracına mazot koyduğu sırada arkadan gelen başka TIR´ın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde TEM otoyolunun Kapıkule mevkisinde meydana geldi. İstanbul´dan yüklediği ihraç yükünü Almanya´ya götüren Ahmet Tuna, idaresindeki 34 ED 0189 plakalı TIR´ın yakıtı bitince aracını yolun sağına çekti. Tuna, aracına yakıt koyduğu sırada arkadan gelen 33 F 8020 plakalı TIR´ın çarpmasıyla iki aracın arasında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki TIR arasında sıkışan Tuna´yı çıkarıp olay yerinde ilk müdahalede bulundu. 2 bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Tuna, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
EDİRNE
05 Şubat 2020 Çarşamba
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