Meteoroloji´nin 'turuncu alarm'la uyardığı Edirne´de, yağmur etkili oluyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü´nün turuncu alarmla uyarı verdiği Edirne´de, sabah saatlerinde yağmur başladı. Kentin özellikle güney kesiminde etkili olan yağmurda; Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde dolu yağışı meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün aralarında Edirne´nin de bulunduğu 59 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunarak turuncu alarm verdi. Edirne'de bugün sabah saatlerinde yağmur başladı. Özellikle kentin güney ilçeleri Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan'da etkisini artıran yağmurda, dolu da etkili oldu. Bu ilçelerde şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, günlük hayat da olumsuz etkilendi. Polis, kavşaklarda, trafikte dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, metrekareye 20 ile 50 kilogram arasında yağış beklendiği, yağmurun gece saatlerinde ise yerini kara bırakmasının tahmin edildiği bildirildi.



EDİRNE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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