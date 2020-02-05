Meteoroloji´nin 'turuncu alarm'la uyardığı Edirne´de, yağmur etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meteoroloji´nin 'turuncu alarm'la uyardığı Edirne´de, yağmur etkili oluyor

DHA

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü´nün turuncu alarmla uyarı verdiği Edirne´de, sabah saatlerinde yağmur başladı. Kentin özellikle güney kesiminde etkili olan yağmurda; Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde dolu yağışı meydana geldi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü´nün turuncu alarmla uyarı verdiği Edirne´de, sabah saatlerinde yağmur başladı. Kentin özellikle güney kesiminde etkili olan yağmurda; Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde dolu yağışı meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün aralarında Edirne´nin de bulunduğu 59 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunarak turuncu alarm verdi. Edirne'de bugün sabah saatlerinde yağmur başladı. Özellikle kentin güney ilçeleri Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan'da etkisini artıran yağmurda, dolu da etkili oldu. Bu ilçelerde şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, günlük hayat da olumsuz etkilendi. Polis, kavşaklarda, trafikte dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, metrekareye 20 ile 50 kilogram arasında yağış beklendiği, yağmurun gece saatlerinde ise yerini kara bırakmasının tahmin edildiği bildirildi.

EDİRNE

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:33
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekneyle midye kaçakçılığına 90 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tekneyle midye kaçakçılığına 90 bin lira ceza
TIR şoförüne aracına yakıt koyarken TIR çarptı
YEREL HABERLER TIR şoförüne aracına yakıt koyarken TIR çarptı
Edirne ve Bulgaristan'daki kuraklık çeltiği tehdit ediyor
YEREL HABERLER Edirne ve Bulgaristan'daki kuraklık çeltiği tehdit ...
Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı olabiliyor
YEREL HABERLER Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı ...
Edirne’de ‘kanser farkındalık durağı’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Edirne’de ‘kanser farkındalık durağı’ oluşturuldu
Edirne için 'sağanak' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne için 'sağanak' uyarısı
Selimiye’de 'meydan projesi' bilmecesi
YEREL HABERLER Selimiye’de 'meydan projesi' bilmecesi
Edirne’ye ‘kar’ uyarısı
YEREL HABERLER Edirne’ye ‘kar’ uyarısı
Gala’da flamingoların dansı Yer gök pembeye büründü, görenler mest oldu
YEREL HABERLER Gala’da flamingoların dansı Yer gök pembeye büründü, ...
Edirne’de maske krizi Eczacılar ve medikalciler şokta, stoklarda maske kalmadı
YEREL HABERLER Edirne’de maske krizi Eczacılar ve medikalciler ...
Edirne jandarmasından büyük başarı
YEREL HABERLER Edirne jandarmasından büyük başarı
Gümrüklerde uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Gümrüklerde uyuşturucuya geçit yok
Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı
YEREL HABERLER Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı
Trakya Üniversitesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde görev değişikliği
UMKE timinde yer alan Trakya Üniversiteliler, deprem bölgesinde acil sağlık ve yardım hizmeti verdi
YEREL HABERLER UMKE timinde yer alan Trakya Üniversiteliler, deprem ...
Kırsal kalkınmadan Edirne'ye 40 milyonluk destek
YEREL HABERLER Kırsal kalkınmadan Edirne'ye 40 milyonluk destek
Edirne’de 3 polis ‘rüşvetten’ tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne’de 3 polis ‘rüşvetten’ tutuklandı
Edirne'de 3 polis rüşvet iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 polis rüşvet iddiasıyla tutuklandı
Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen ...
Kamyona arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu: ...
Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu
YEREL HABERLER Keşan'da kıraathaneye horoz dövüşü operasyonu
Edirne'de horoz dövüşüne polis baskını
YEREL HABERLER Edirne'de horoz dövüşüne polis baskını
Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X