Edirne´de 8 hayvancılık işletmesinde `tüberküloz´ önlemleri devam ediyor

EDİRNE'de, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu´nca merkez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerindeki hayvan hastalıklarıyla ilgili sunulan raporda, tüberküloz tespit edilen 23 işletmenin 8´inde halen test ve karantina işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Edirne İl Genel Meclisi, Şubat ayı 3'ncü oturumu meclis ikinci başkan vekili Ahmet Sarıgül başkanlığında gerçekleştirildi. 2 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu´nun merkez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerindeki hayvan hastalıklarıyla ilgili raporuna göre, tüberküloz tespit edilen 23 işletmenin 8´inde halen test ve karantina işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

"AŞILAMALAR YAPILDI"

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Üstün´ün okuduğu raporda, Tarım ve Orman Bakanlığı´nın 2019 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi gereği, 2019 yılında bölgedeki hayvanların aşılandığı belirtildi. Raporda, "Merkez, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde büyükbaş hayvanlara brusella, şap, LSD ve E.Coli aşısı, küçükbaş hayvanlara brusella, koyun çiçek, mavidil, PPR (koyun vebası) ve şap aşısı uygulanmıştır. 2019 yılı içerisinde 1 adet işletmede koyun çiçek hastalığı, 1 adet işletmede LSD hastalığı tespit edilmiş olup, alınan fenni ve idari tedbirler neticesinde hastalıklar söndürülmüştür" denildi.

"8 İŞLETMEDE TEST VE KARANTİNA DEVAM EDİYOR"

2019 yılında 23 işletmede tüberküloz tespit edildiğinin de belirtildi raporda, "Ayrıca 2019 yılında kesimhanede kesim sonucunda tüberküloz hastalığı tespit edilen 23 hayvana ait işletmelerde idari ve fenni tedbirler neticesinde, 15 işletmede hastalık söndürülmüş olup, 8 işletmede test ve karantina işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



EDİRNE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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