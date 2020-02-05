Sınırda yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, jandarma tarafından gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında H.Ç. ve R.K. yönetimindeki 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, sürücüler H.Ç. ve R.K. ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamalarında, FETÖ/PDY ile bağlantılı N.D., K.B., F.I., Y.S., A.T., B.D., Z.G., R.A. ve S.V. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, sürücüler H.Ç. ve R.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.D., K.B., F.I., Y.S., A.T., B.D., Z.G., R.A. ve S.V. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:48

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