Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

'Babam ve ben'

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EDİRNE'de, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği evde, 613,17 gram bonzai ve 112,20 gram eroin ele geçildi. Gözaltına alınan F.I. ve S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen, Yenimescit Mahallesi Aşık Sokak'taki eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 613,17 gram bonzai, 55 kilitli poşet içinde 112,20 gram eroin, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 lira ele geçirdi. F.I. ve S.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.I. ile S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:46

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