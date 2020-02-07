En güzel tesadüf Evine giren hırsıza caddede rastladı, yakalayarak polise teslim etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir süre önce evine giren hırsıza cadde üzerinde denk gelen vatandaş, zanlıyı yakalanarak polise haber verdi. Polis tarafından yakalanan şahıs daha önceden de camiden musluk çaldığını itiraf etti.

Olay Keşan’ın Yeni Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahsın bir süre önce evinden televizyon çalınmış, hırsız ise kaçmıştı. Sonrasında evine giren kişinin E.G. isimli bir şahıs olduğu yönünde duyum alan mağdur, 5 Şubat 2020 akşamı Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde yürüdüğü sırada söz konusu şüpheliye rastladı.

Yol ortasında hırsızı ile karşılaşan mağdur, kendisini yakalayarak zaman kaybetmeden polis merkezini aradı. Durumu öğrenen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi aldı. Söz konusu şahsın, mağdurun evine giren kişi olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi polis merkezine getirdi.

Ayrıca suça sürüklenmiş çocuk olan E.G., Keşan’da daha önce gerçekleşen camiden musluk çalınması olayının da faili olduğunu itiraf etti.

Yalanan E.G. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİRNE 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:46

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