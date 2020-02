Dünya’da ilki Türkiye’de gerçekleşecek Down sendromlu Aleyna Türkiye’yi temsil edecek Dünya şampiyonası öncesi kapılarını İHA’ya açtılar

Dünya’da ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek olan ve 100 ülkeden bin 500 down sendromlu çocuğun 8 branşta spor yapacağı Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda 70 kiloda Türkiye’yi temsil edecek olan 17 yaşındaki Edirneli down sendromlu Aleyna Yıldız, “korku yok, inanç var” diyerek çalışmalarına hız verdi.

Dünya’da ilk kez Türkiye’nin Antalya İlinde 31 Mart7 Nisan 2020'de gerçekleşecek olan Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda 100 ülkeden bin 500 down sendromlu çocuk, 8 branşta spor yapacak. Dünyanın gözünün Türkiye'de olacağı şampiyonada, Down sendromlu 200 Türk sporcu ter dökecek.

Down judo 17 yaş 70 kilo branşın da Türkiye’yi temsil edecek olan Edirne Balkan Judo Spor Kulübü sporcusu Aleyna Yıldız, şampiyonaya katılacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, “korku yok inanç var” açıklamasında bulundu.

Çeşitli şampiyonalarda birincilik kazandığının altını çizen Aleyna Yıldız, antrenörü Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlknur Kobaş Tepe’nin çok desteğini gördüğünü söyledi.

“Antalya’da gerçekleşecek olan turnuvada Türkiye’yi temsil edeceğim ve madalya kazanacağım” diyen Yıldız, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dünya ve Avrupa şampiyonu İlknur Kobaş Tepe, Dünya’da ilki Türkiye’nin Antalya ilinde gerçekleşecek olan şampiyonada sporcusunun Türkiye’yi temsil etmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Kendisinin de judo sporunda Dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu belirten Tepe, sporcularıyla birlikte çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.

Sporcu Aleyna Yıldız’ın annesi Filiz Can’da, spor sayesinde kızının toplumla kaynaşmaya başladığını belirterek, ailece mutlu olduklarını ifade etti.

Spor sayesinde kızının özgüvenini geliştirdiğini söyleyen anne Can, daha önceki şampiyonalarda olduğu gibi Antalya’da gerçekleşecek olan şampiyonada da kızının başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Şampiyona öncesi kapılarını Edirne Gazetesine açan, judo antrenörü İlknur Kobaş Tepe ve sporcular, yaptıkları hazırlık çalışmalarını göstererek, şampiyonaya hazır olduklarını söylediler.

