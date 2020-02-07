Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

Edirne'de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar, belediye sağlık ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi yetkilileri, halkın yoğun olarak kullandığı alanları düzenli aralıklarla dezenfekte ettiklerini söyledi.

Özellikle umumi tuvaletlerde yapılan dezenfekte işlemleri hakkında bilgi veren yetkililer, “Umumi alanlar düzenli aralıkla dezenfekte edilmektedir. Halkın ortak yaşam alanlarının daha hijyenik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umumi tuvaletler, ortak alanda kullanılan merdivenler özel maddeler ile dezenfekte edilmektedir” diye konuştu.

Yetkililer, halk sağlığına önem verdiklerini ve konudaki çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

EDİRNE 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:46

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