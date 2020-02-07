Elektronik Denetleme Sistemi meclisten geçti

Edirne’de aktif haldeyken pasif hale getirilen Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) yeniden aktif hale getirilmesi maddesi Edirne Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

Edirne Belediye Meclisinin Şubat Ayı olağan toplantısında kent merkezinde 4 noktada anlık hız ihlal ve 5 noktada kırmızı ışık ihlal sisteminden oluşan EDS'nin yeniden aktif edilmesi görüşüldü.

EDS’nin yeniden aktif hale getirilmesi için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Belediye Başkanlığı arasında ön protokol ve nihai protokol imzalanması gerektiği ifade edilerek, mevcut kurulu bulunan ve ilave kurulacak EDS’nin 10 yıl süre ile bakım ve işletilmesi işinin ihale işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi meclise sunuldu.

madde oy çokluğuyla kabul edildi.

EDİRNE 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:46

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